21.12.2021 11:35 Виталий Хиневич

Успейте купить: продукты питания на новогодний стол подорожают

Подорожают продукты питания, которые зачастую используются для сервировки новогоднего стола.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что перед праздниками резких скачков цен на продукты питания потребители наблюдать не будут. Однако некоторые группы товаров подорожают.

В первую очередь подорожание коснется куриных яиц, различных сортов мяса, сыров, свежих овощей и некоторых видов фруктов. Куриные яйца могут достичь пиковых цен в последние дни уходящего года, ценник на них может достичь 38-40 гривен за десяток. Овощи и фрукты вырастут в цене на 10%, сыры на 2-3%.

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В это же время продукты, которые на протяжении всего года набрали ценник, дорожать в конце декабря уже не будут. К таким группам товаров можно отнести подсолнечное масло, сахар и хлеб.

Напомним, по Харькову последние пять дней стали появляться точки продажи зеленых красавиц. В основном в продаже сосна.