21.12.2021 11:17 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 155 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 291 человека. Выздоровело 225 782 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 198 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 97 человек (в том числе 93 жителей города Харькова). 14 человек заболели в Чугуевском районе, 12 – в Лозовском, 11 – в Изюмском, 9 – в Купянском, 9 – в Богодуховском, 3 – в Красноградском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 декабря.

