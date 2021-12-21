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21.12.2021  11:17   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 155 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 291 человека. Выздоровело 225 782 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 198 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 97 человек (в том числе 93 жителей города Харькова). 14 человек заболели в Чугуевском районе, 12 – в Лозовском, 11 – в Изюмском, 9 – в Купянском, 9 – в Богодуховском, 3 – в Красноградском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 декабря.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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