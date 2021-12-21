Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 155 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 291 человека. Выздоровело 225 782 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 198 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 97 человек (в том числе 93 жителей города Харькова). 14 человек заболели в Чугуевском районе, 12 – в Лозовском, 11 – в Изюмском, 9 – в Купянском, 9 – в Богодуховском, 3 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 декабря.
Комментариев: 0
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
В Харьков пришли морозы: до -9°C по городу и -14°C – по области. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
влажность:
давление:
ветер: