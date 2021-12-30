30.12.2021 16:50 Виталий Хиневич
Школьница на Харьковщине играла в футбол котом: комментарий прокуратуры
В поселке городского типа Печенеги состоялось собрание.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что глава сельского совета совместно с социальными службами провели собрание по факту жестокого обращения с животными. На собрании также присутствовала школьница, которая играла в футбол котом и ее мать.
На данный момент продолжается досудебное расследование по факту правонарушения согласно части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором старшеклассница играет котом в футбол
. На записи видно, как живодерка держит кота за шкирку, подбрасывает и бьет ногой словно по мячу. Животное вразается в забор, и «игра» подолжается. Делала она это ради веселья, а ее подруга снимала это на видео.
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