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30.12.2021  16:58   Дмитрий Колоней

Как украсть миллион: в Харькове задержали хитрого бухгалтера

В Харькове раскрылась финансовая афера.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Новобаварской окружной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что с января 2019 по май 2021 главный бухгалтер одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью при начислении себе заработной платы начисляла лишние завышенные выплаты, нанеся ущерб предприятию почти в 1 млн грн.
 
 
28 декабря 2021 женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Организатору махинации грозит от семи до двенадцати лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как погорели на махинации двое чиновников.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, кража, воровство
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