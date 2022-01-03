03.01.2022 18:53 Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом в дороге пропал парень в черном с листом на руке (фото)

Под Харьковом ищут 20-летнего Дмитрия Прудкого.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 30 декабря 2021 года в 18:00 из своего дома в селе Новая Чернещина Красноградского района Харковской области в черной куртке, черных штанах и черных ботинках вышел 20-летний Дмитрий Прудкий.

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Дмитрий - среднего роста, худощавый, кареглазый парень с короткими русыми волосами направился в сторону села Перещепино Новомосковского района Днепропетровской области и пропал, при себе молодой человек имел мобильный телефон.

Особые приметы - татуировка в виде листа на кисти левой руки. В случае, если вы имеет информацию, где может находиться пропавший, просьба звонить по телефонам 068-777-0-112 или 103.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшая в свитере харьковчанка с Гвардейцев Широнинцев найдена мертвой.