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01.01.2022  21:30   Дмитрий Колоней

Малышку искали два часа: в Харькове найден пропавший ребенок (фото)

Решается вопрос о привлечении матери к ответственности.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 1 января 2022 года в 17:30 к полицеским обратилась бабушка трехлетней девочки - малышка пропала.  Женщина рассказала о том, что ее дочь пошла на прогулку с девочкой, но вернулась домой сама. На вопрос, где находится маленький ребенок, сообщила, что оставила его знакомому.
 
 
Происшествие Харьков: Пропавшая на Салтовке трехлетняя девочка найдена полицией
 
Девочку искал весь личный состав райотдела и дежурные экипажи патрульной полиции. Менее чем через два часа девочку обнаружили возле станции метро «Студенческая». Она находилась с 40-летним мужчиной, который разыскивал ее мать. В настоящее время ребенок передан медикам. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что возле станции метро на Салтовке пропал ребенок.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал ребенок, найден, харьков, салтовка, поиск
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