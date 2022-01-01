01.01.2022 21:30 Дмитрий Колоней

Малышку искали два часа: в Харькове найден пропавший ребенок (фото)

Решается вопрос о привлечении матери к ответственности.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 1 января 2022 года в 17:30 к полицеским обратилась бабушка трехлетней девочки - малышка пропала. Женщина рассказала о том, что ее дочь пошла на прогулку с девочкой, но вернулась домой сама. На вопрос, где находится маленький ребенок, сообщила, что оставила его знакомому.

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Девочку искал весь личный состав райотдела и дежурные экипажи патрульной полиции. Менее чем через два часа девочку обнаружили возле станции метро «Студенческая». Она находилась с 40-летним мужчиной, который разыскивал ее мать. В настоящее время ребенок передан медикам. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что возле станции метро на Салтовке пропал ребенок