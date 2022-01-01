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01.01.2022  20:36   Дмитрий Колоней

SIM-карту телефона теперь надо регистрировать: сегодня введены новые правила

Все украинцы должны пройти регистрацию до 1 января 2025 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, с 1 января 2022 года вступают в силу изменения к Закону "Об электронных коммуникациях" №1089-IX. По этому законодательному акту все укрианцы должны зарегистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспорту. Это можно сделать на сайте или в фирменном магазине своего мобильного оператора. Основная причина такого шага - телефонные мошенники.
 
 
Теперь, в случае потери телефонной карты, е-SIM или настройки интернет-роутера, их можно будет восстановить только если человек прошел идентификацию абонента у поставщика услуг.  Все жители Украины, пользующиеся услугами мобильной связи должны пройти регистрацию до 1 января 2025 года. Если абонент этого не сделал, ему приостановят предоставление услуг. Если он не сделал это через два месяца после приостановки, коммуникационные услуги прекращают.
 
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине заработает Единый реестр оружия
Источник:   Сайт Верховной Рады Украины
 Тэги:  sim-карта, регистрация, харьков, украина, мобильная связь, сотовая связь, реестр
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