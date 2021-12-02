02.12.2021 19:49 Анжелика Демидова

Стало известно когда в Украине заработает Единый реестр оружия

Министр МВД Украины Денис Монастырский уверил, что уже весной 2022 года будет презентован Украинский Единый реестр оружия, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с сылкой на сайт ведомства.



Фото из открытых источников

2 декабря 2021 года глава министерства на Международном форуме по клептократии и незаконным финансовым потокам, обозначил конкретный срок, когда в Украине появится полноценный реестр оружия, так как ранее обещали, что это состоится к концу этого, максимум в начале следующего года.

"Уже в марте-апреле 2022 года реестр заработает полноценно. Мы представляем Единый реестр оружия, что существенно преодолеет коррупционную составляющую", - пообещал руковрдитель правоохранительного ведомства.

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Реестр, уверен Денис Монастырский, должен упростить процесс регистрации оружия. Ведь, по его словам, для того, чтобы приобрести оружие, необходимо собрать много справок и пройти ряд процедур. В то время как реестр эти процессы объединит онлайн и даст возможность и отследить перемещение оружия, и упростить процедуру продления разрешений на него также в режиме онлайн.

Глава ведомства также отметил, что министерство продолжает развивать цифровые технологии, так как выдача документов, отображаемых в приложении "Дія", позволяют получить электронные услуги без проблем и без коррупции. .

"Цель для Сервисных центров – беспроблемное, законное получение водительского удостоверения, которое должно быть реализовано в течение трех месяцев. В процедуре получения справки о несудимости есть проблемы. Однако в течение двух-трех недель устраним недостатки и такую справку можно будет получить онлайн. Гражданин мгновенно получает выписку из реестра, а уполномоченное лицо сможет проверить этот документ через QR-код", - сказал министр правоохранительных дел.

Напомним, ранее мы писали о том, что стартовал сезон охоты и о 14 жизненно важных правилах и запретах харьковских зверобоев.