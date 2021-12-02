02.12.2021 20:19 Дмитрий Колоней

В Харькове перекроют популярный перекресток: как будут ходить трамваи и троллейбусы

В Харькове с утра в четверг ремонтируют контактную сеть на Московском проспекте.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, с утра в четверг, 3 декабря 2021 года, будет запрещено движение трамваев по Московскому проспекту на участке между площадью Защитников Украины и улицей Кошкина. А также нельзя будет проехать по улице Академика Павлова, на участке между Московским проспектом и переулком Семиградского. Ограничения будут действовать в период между 9:30 и 15:00 3 декабря.

По инофрмации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети на перекрестке Московского проспекта и улиц Академика Павлова и Полевой.

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Трамваи в это время будут ходить так:

№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

№6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Павловская – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;

№8: 602-й микрорайон – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – Семиградский въезд – ул. Веринская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

№27 (частично): разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – Семиградский въезд – ул. Веринская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

27 (частично): Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии.

Трамваи №16, 16А курсировать не будут.

Будет запрещено движение троллейбусов по Московскому проспекту, на участке между улицами Энергетической и Броненосца «Потемкин», по улицам Броненосца «Потемкин» и Богдана Хмельницкого.

В связи с этим 13-й троллейбус будет курсировать так: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Турбоатом».

Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном путепроводе ограничено движение по 20 декабря 2021 года.