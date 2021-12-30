30.12.2021 15:40 Евгений Клочко
Осушитель воздуха: зачем покупать и как выбирать
Осушитель воздуха - современное устройство, необходимое для поддержания оптимального уровня влажности воздуха без изменения его температуры. Осушитель обеспечивает не только комфорт людям, находящимся в помещении, но и сохранность обстановки.
Зачем нужен осушитель воздуха
Купить осушитель воздуха
стоит как минимум потому, что оптимальная влажность в помещениях, где часто находится человек - залог здоровья и хорошего самочувствия. Исследованиями доказано, что необходимый уровень влажности для человека - 40-60%. Именно в таких условиях полноценно работают дыхательная, сердечно-сосудистая системы, организм эффективно борется с бактериями и вирусами. От избытка (или недостатка) влаги в воздухе, человек становится менее продуктивным, чаще болеет респираторно-вирусными заболеваниями.
Однако, чрезмерное содержание водяного пара в помещении негативно сказывается не только на здоровье его обитателей, но и на обстановке. Из-за чрезмерной влажности воздуха в жилых помещениях могут возникнуть следующие проблемы:
-
распространение плесени, грибков;
-
порча деревянных конструкций (дверей и дверных проемов, паркета, мебели);
-
коррозия металлических конструкций;
-
порча продуктов питания;
-
увеличение риска коротких замыканий.
Где применяются осушители воздуха
В жилых помещениях осушители воздуха зачастую устанавливаются в кухнях, ванных, туалетных комнатах, гардеробных. Однако, нередко такие устройства покупают для:
-
полуподвальных и подвальных рабочих помещений;
-
производственных площадок;
-
складов, зернохранилищ;
-
музеев, картинных галерей;
-
библиотек, архивов;
-
строительных площадок.
Как выбрать осушитель воздуха
Если раньше осушители воздуха были большой редкостью, то сейчас они пользуются все большей популярностью - и, соответственно, представлены в магазинах в сотнях вариантов.
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую и качественную модель, обратите внимание на следующие показатели:
-
Производительность. Производительность осушителей измеряется в литрах - это объем той влаги, которую устройство может абсорбировать из воздуха за сутки.
-
Уровень шума. Характеристика, напрямую влияющая на ваш комфорт.
-
Объем емкости для сбора воды. Чем она меньше, тем чаще придется опустошать бак.
-
Мобильность. На рынке представлены как стационарные, так и мобильные устройства. Причем, последние справляются со своей задачей не хуже громоздких стационарных конструкций.
-
Возможность автоматической работы. Автоматизированные модели включаются и выключаются самостоятельно при достижении оптимальных показателей. Такие устройства оснащены датчиком влажности.
-
Экран управления. Осушители с сенсорными дисплеями делают управление удобным и простым для пользователя.
Стоит отметить, что многие представленные на рынке модели имеют дополнительные опции. Насколько они важны и принципиальны - решать только вам.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости