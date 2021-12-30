    
Главная Новости компаний Осушитель воздуха: зачем покупать и как выбирать
30.12.2021  15:40   Евгений Клочко

Осушитель воздуха: зачем покупать и как выбирать

Осушитель воздуха - современное устройство, необходимое для поддержания оптимального уровня влажности воздуха без изменения его температуры. Осушитель обеспечивает не только комфорт людям, находящимся в помещении, но и сохранность обстановки.

Осушитель воздуха: зачем покупать и как выбирать

Зачем нужен осушитель воздуха

Купить осушитель воздуха стоит как минимум потому, что оптимальная влажность в помещениях, где часто находится человек - залог здоровья и хорошего самочувствия. Исследованиями доказано, что необходимый уровень влажности для человека - 40-60%. Именно в таких условиях полноценно работают дыхательная, сердечно-сосудистая системы, организм эффективно борется с бактериями и вирусами. От избытка (или недостатка) влаги в воздухе, человек становится менее продуктивным, чаще болеет респираторно-вирусными заболеваниями.
 
Однако, чрезмерное содержание водяного пара в помещении негативно сказывается не только на здоровье его обитателей, но и на обстановке. Из-за чрезмерной влажности воздуха в жилых помещениях могут возникнуть следующие проблемы: 
 
  • распространение плесени, грибков;
  • порча деревянных конструкций (дверей и дверных проемов, паркета, мебели);
  • коррозия металлических конструкций; 
  • порча продуктов питания;
  • увеличение риска коротких замыканий.

Где применяются осушители воздуха

В жилых помещениях осушители воздуха зачастую устанавливаются в кухнях, ванных, туалетных комнатах, гардеробных. Однако, нередко такие устройства покупают для:
 
  • полуподвальных и подвальных рабочих помещений; 
  • производственных площадок;
  • складов, зернохранилищ;
  • музеев, картинных галерей;
  • библиотек, архивов;
  • строительных площадок.

Как выбрать осушитель воздуха

Если раньше осушители воздуха были большой редкостью, то сейчас они пользуются все большей популярностью - и, соответственно, представлены в магазинах в сотнях вариантов.
 
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую и качественную модель, обратите внимание на следующие показатели: 
  • Производительность. Производительность осушителей измеряется в литрах - это объем той влаги, которую устройство может абсорбировать из воздуха за сутки. 
  • Уровень шума. Характеристика, напрямую влияющая на ваш комфорт. 
  • Объем емкости для сбора воды. Чем она меньше, тем чаще придется опустошать бак. 
  • Мобильность. На рынке представлены как стационарные, так и мобильные устройства. Причем, последние справляются со своей задачей не хуже громоздких стационарных конструкций. 
  • Возможность автоматической работы. Автоматизированные модели включаются и выключаются самостоятельно при достижении оптимальных показателей. Такие устройства оснащены датчиком влажности. 
  • Экран управления. Осушители с сенсорными дисплеями делают управление удобным и простым для пользователя. 
Стоит отметить, что многие представленные на рынке модели имеют дополнительные опции. Насколько они важны и принципиальны - решать только вам. 
 
Тэги:  осушитель воздуха, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 