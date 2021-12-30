30.12.2021 15:40 Евгений Клочко

Осушитель воздуха: зачем покупать и как выбирать

Осушитель воздуха - современное устройство, необходимое для поддержания оптимального уровня влажности воздуха без изменения его температуры. Осушитель обеспечивает не только комфорт людям, находящимся в помещении, но и сохранность обстановки.

Зачем нужен осушитель воздуха

Купить осушитель воздуха стоит как минимум потому, что оптимальная влажность в помещениях, где часто находится человек - залог здоровья и хорошего самочувствия. Исследованиями доказано, что необходимый уровень влажности для человека - 40-60%. Именно в таких условиях полноценно работают дыхательная, сердечно-сосудистая системы, организм эффективно борется с бактериями и вирусами. От избытка (или недостатка) влаги в воздухе, человек становится менее продуктивным, чаще болеет респираторно-вирусными заболеваниями.

Однако, чрезмерное содержание водяного пара в помещении негативно сказывается не только на здоровье его обитателей, но и на обстановке. Из-за чрезмерной влажности воздуха в жилых помещениях могут возникнуть следующие проблемы:

распространение плесени, грибков;

порча деревянных конструкций (дверей и дверных проемов, паркета, мебели);

коррозия металлических конструкций;

порча продуктов питания;

увеличение риска коротких замыканий.

Где применяются осушители воздуха

В жилых помещениях осушители воздуха зачастую устанавливаются в кухнях, ванных, туалетных комнатах, гардеробных. Однако, нередко такие устройства покупают для:

полуподвальных и подвальных рабочих помещений;

производственных площадок;

складов, зернохранилищ;

музеев, картинных галерей;

библиотек, архивов;

строительных площадок.

Как выбрать осушитель воздуха

Если раньше осушители воздуха были большой редкостью, то сейчас они пользуются все большей популярностью - и, соответственно, представлены в магазинах в сотнях вариантов.

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую и качественную модель, обратите внимание на следующие показатели:

Производительность . Производительность осушителей измеряется в литрах - это объем той влаги, которую устройство может абсорбировать из воздуха за сутки.

. Производительность осушителей измеряется в литрах - это объем той влаги, которую устройство может абсорбировать из воздуха за сутки. Уровень шума . Характеристика, напрямую влияющая на ваш комфорт.

. Характеристика, напрямую влияющая на ваш комфорт. Объем емкости для сбора воды . Чем она меньше, тем чаще придется опустошать бак.

. Чем она меньше, тем чаще придется опустошать бак. Мобильность . На рынке представлены как стационарные, так и мобильные устройства. Причем, последние справляются со своей задачей не хуже громоздких стационарных конструкций.

. На рынке представлены как стационарные, так и мобильные устройства. Причем, последние справляются со своей задачей не хуже громоздких стационарных конструкций. Возможность автоматической работы . Автоматизированные модели включаются и выключаются самостоятельно при достижении оптимальных показателей. Такие устройства оснащены датчиком влажности.

. Автоматизированные модели включаются и выключаются самостоятельно при достижении оптимальных показателей. Такие устройства оснащены датчиком влажности. Экран управления. Осушители с сенсорными дисплеями делают управление удобным и простым для пользователя.

Стоит отметить, что многие представленные на рынке модели имеют дополнительные опции. Насколько они важны и принципиальны - решать только вам.