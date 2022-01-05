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05.01.2022  19:22   Дмитрий Колоней

Изъяты десятки литров алкоголя: в Харькове прикрыли три наливайки (фото)

Полицейские Харькова присекли незаконный оборот спиртных напитков.

Криминал Харьков: Прикрыты три наливайки в Московском районе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, продуктивно сложился рейд стражей порядка для выявления и прекращения работы так называемых наливаек. На этот раз были найдены три таких точки незаконной продажи  алкоголя. Без лицензий продавали спиртное в киосках в Московском районе. Было изъято около 30 литров алкогольной продукции.
 
 
Криминал Харьков: Прикрыты три наливайки в Московском районе
 
Криминал Харьков: Прикрыты три наливайки в Московском районе
 
Полицейские составили административные протоколы. Правонарушителям грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки от продажи спиртного. Материалы направлены в суд для принятия решения.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наливайки, рейд, харьков
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