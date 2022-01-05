Патрульные Харькова приглашают на елку вместе встретить Рождество

05.01.2022 21:22 Дмитрий Колоней

Патрульные Харькова приглашают на совместный праздник.

Как сообщает РЕДПОС Т, ссылаясь на Патрульную полицию, стражи порядка Харькова приглашают харьковчан вместе с ними отпраздновать Рождество.

«Друзья, 7 января ждем вас празднования Рождества с патрульными

Патрульные полицейские устроят для вас и ваших детей настоящий праздник. Приходите и убедитесь в этом сами.

Время и место проведения Харьков – с 11:00 до 15:00, Центральная площадь возле городской елки и ярмарки».