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05.01.2022  21:22   Дмитрий Колоней

Патрульные Харькова приглашают на елку вместе встретить Рождество

Патрульные Харькова приглашают на совместный праздник.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, стражи порядка Харькова приглашают харьковчан вместе с ними отпраздновать Рождество.
 
 
«Друзья, 7 января ждем вас празднования Рождества с патрульными 
Патрульные полицейские устроят для вас и ваших детей настоящий праздник. Приходите и убедитесь в этом сами.
Время и место проведения Харьков – с 11:00 до 15:00, Центральная площадь возле городской елки и ярмарки».
 
 
 
Тэги:  рождество, елка, харьков
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