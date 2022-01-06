06.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 января

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером - дождь со снегом.

На Сочельник и Рождество в Харькове ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега с температурой несколько выше климатической нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 6 января

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. 6 января 2022 года ожидается благоприятная космическая погода. Магнитные бури не прогнозируют эксперты.



Народные приметы. Теплое 6 января – к холодной весне.



Если небо обильно усыпано звездами, следует ожидать богатого урожая.



По погоде этого дня предсказывают погоду декабря.



С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие.