20.12.2021 18:47 Евгений Клочко

"Закрыл 100 наркопритонов или наливаек в Харькове - получи квартиру!" - Игорь Терехов

В Харьковском городском совете состоялось заседание по реализации госполитики по предупреждению наркомании.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в работе совета приняли участие Харьковский городской голова Игорь Терехов, советница министра внутренних дел Украины Анна Мищенко, руководство харьковской полиции, представители общественных организаций.

По словам Игоря Терехова, за три года работы координационного совета ситуация с распространением наркотиков остается напряженной.

"Харьковчане сегодня очень встревожены ситуацией, которая сложилась. Да, нам удалось сделать намного больше, чем в других городах, но этого мало. Все вместе - органы местного самоуправления и полиция - мы должны побороть это явление. Я очень хочу, чтобы Харьков был примером в этом для других городов Украины.

У нас есть желание и все возможности убрать эту гадость с наших улиц и выиграть эту войну, поэтому что это - война", - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь, Начальник ГУНП в Харьковской области Станислав Перлин отметил, что наркомания - это проблема, наиболее беспокоящая население и это направление является приоритетом в работе полиции. Меры предупреждения и распространения наркопреступлений на территории города и области осуществляются во взаимодействии с правоохранительными органами, органами власти и общественностью.

"Мы сегодня пытаемся изменить подходы к этой проблеме, работать в первую очередь в направлении профилактики, особенно в молодежной и подростковой среде", - отметил Станислав Перлин. – "У нас много замыслов, которые мы надеемся реализовать в рамках совместных проектов полиции и общественности".

Обсудив ситуацию в Харькове, участники координационного совета договорились активнее взаимодействовать в противостоянии распространению наркотиков.

"Я хочу, чтобы это заседание дало импульс борьбе с наркоманией, с наливайками. И от того, как мы это сделаем, зависит доверие людей к органам местного самоуправления, к полиции, к власти в целом. Этой темой нужно заниматься ежедневно. Мы уже начали патрулирование улиц в Индустриальном районе силами общественной организации, чтобы оказать помощь полиции.

Более того, мы готовы премировать особо отличившихся сотрудников правоохранительных органов жилплощадью. Закрыл сто наркопритонов или сто наливаек - получи квартиру!" - отметил Игорь Терехов.

Во время заседания также был презентован чат-бот «СтопНаркотик» для мессенджера «Вайбер». В оригинальной версии в «Телеграм» чат-бот имеет более 43 тыс. подписчиков. С его помощью было заблокировано почти 3 тыс. интернет-адресов.