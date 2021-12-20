20.12.2021 18:38 Анжелика Демидова

21 декабря - День зимнего солнцестояния считается переломным днём: к чему готовиться

День зимнего солнцестояния в этом году считается особенным, уверяют астрологи, так как наполнен мощной энергетикой. Корреспондент портала РЕДПОСТ разбиралась в чём опасность, а может наоборот преимущества этого периода времени.

В этом году день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря в 17.59 по киевскому времени. И ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в этом году. Но она начнёт постепенно убывать, а световой день постепенно прибавляться и к концу года увеличится на 6 минут. Вот это прибавление света, по началу даже не заметное, и будет влиять на человека, говорит астролог-психолог Лариса Гресь.

"В этот период настроение человека само собой поднимается, усиливается эмоциональный фон, появляется откуда ни возьмись позитивная энергия и всё потому что становится больше солнца. Всё это будет конечно внутренними ощущениями человека, но тем не менее он почувствует тепло, более устойчивое положение, это придаст ему силы и уверенности в себе", - уверяет специалист.

Лариса Гресь советует в это время завершить все дела и составить планы на будущее, есть огромный шанс того, что они исполнятся и способствовать тому будет именно мощная энергия Солнца. А вот расположение планет в это время, непосредственно Венеры, говорит о том, что нужно пересмотреть свои отношения личные и деловые, в том числе касающиеся финансов, забыть старые обиды, чтобы не привлекать негативную энергетику. .

"Полнолуние, которое состоялось 19 декабря уже позади, но присутствие Луны ещё немного ощущается, что будет проявляться у некоторых людей в виде эмоциональной нестабильности. Но вот положение Венеры в таком раскладе даёт ряд преимуществ - право выбора и новые возможности. Поэтому День зимнего солнцестояния - знаковый в этом году, он даёт нам новые смыслы жизни и конечно желательно этим воспользоваться", - заключает Лариса Гресь.

День зимнего солнцестояния лучше встречать с добром расположение духа. Встать рано утром и со светлыми мыслями встретить рассвет, а сам день провести без споров и ссор, в кругу родных и близких людей, вечером зажечь свечи дабы привлечь ещё больше солнца. Тем, кто попросит помощь обязательно оказать поддержку, а вот деньги в долг давать не рекомендуется, как впрочем и брать взаймы самому.

Плохая примета ходить в этот день в грязной одежде, это к неприятностям. Лучше вообще избавиться от всего старого и ненужного и приобрести что-то новое покупка окажется не только приятной, но и полезной. Ещё в день зимнего солнцестояния было принято гадать, предки считали, что всё предсказанное оказывалось правдой.

А ещё по погоде 21 декабря судили о том, какой она будет в последний день уходящего года.

- если солнечно и морозноно, то так и будет 31 декабря, если пасмурно и дождь, то и на Новый год следовало ожидать слякоть.

- дождь также предвещал довольно прохладную и дождливую весну

- снежная вьюга - к обилию снега всю зиму

- если иней - к хорошему урожаю.