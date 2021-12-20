20.12.2021 18:20 Дмитрий Колоней
Минирование: в Харькове ищут взрывчатку возле супермаркетов и суда
Взрывотехники Харькова проверяют сообщения о минировании.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ГУ Нацполиции, 20 декабря 2021 года около 14:25 стражам порядка поступила информация о том , что в автомобилях, припаркованных возле здания суда на площади Героев Небесной Сотни и супермаркетов по улице Плехановской и Героев Труда, заложена взрывчатка.
По трем адресам отправились сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Информация зарегистрирована в Едином учете, идет проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что пойман минер вокзала
под Харьковом и о том, что рассказал задержанный рецидивист.
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