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20.12.2021  17:45   Евгений Клочко

В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты

Теперь большие пакеты для упаковки товаров толщиной более 50 мкм будут стоить от 2 гривен и выше.

Цена пластиковых пакетов в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Корреспондент. Кабмин в понедельник, 20 декабря, установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, которые вступят в силу с 1 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба правительства.
 
Так, согласно постановлению правительства, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:
 
  • 2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.
Сейчас магазины ставят символические цены за так называемые «маечки». Это от 1 до 50 копеек. В тот момент как постановлением "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты" предусмотрены цены от 2 до 3 гривен в зависимости от вида пакета.
 
 
Напомним, отказ от упаковки продукции в пластик должен пройти в три этапа. Сейчас Украина находится на первом этапе – отсутствие бесплатных пластиковых пакетов. Второй – запрет распространения пакетов до 50 мкм. Его планируют на март следующего года. А третий этап приходится на начало 2023 и включает в себя полный запрет использования пактов до 50 мкм.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  экономика, пакеты, харьков
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