    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сильный пожар: в Харькове полыхает частный дом (видео)
20.12.2021  18:50   Дмитрий Колоней

Сильный пожар: в Харькове полыхает частный дом (видео)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Вспыхнул частный дом на Москалевке. Огонь охватил здание по Владимировской улице. Пожар очень сильный. Огнеборцы уже на месте, причина пожара пока неизвестна.

Читайте также: Слышал крики о пожаре: в Харькове допросили потерпевшего мужчину из-за пожара в «Золотом времени»

Напомним, ранее мы писали о том, как строительный мусор уничтожил квартиру в Харькове.

 

Тэги:  пожар, москалевка, харьков, горит дом
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Криминал и происшествия В Харьковской области пожар уничтожил продуктовые запасы 17.12 Криминал и происшествия На Харьковщине пожар уничтожил крышу дома 17.12 Криминал и происшествия Chevrolet Laccetti загорелся на ходу на Окружной Харькова (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 