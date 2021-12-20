20.12.2021 18:50 Дмитрий Колоней

Сильный пожар: в Харькове полыхает частный дом (видео)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Вспыхнул частный дом на Москалевке. Огонь охватил здание по Владимировской улице. Пожар очень сильный. Огнеборцы уже на месте, причина пожара пока неизвестна.

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Напомним, ранее мы писали о том, как строительный мусор уничтожил квартиру в Харькове.