Сильный пожар: в Харькове полыхает частный дом (видео)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Вспыхнул частный дом на Москалевке. Огонь охватил здание по Владимировской улице. Пожар очень сильный. Огнеборцы уже на месте, причина пожара пока неизвестна.
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Сегодня важно умение стоять на своем. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. В течение суток ожидается мокрый снег.
Ежегодно 20 декабря отмечается День солидарности людей.
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