06.09.2021 18:42

У Светличной провоцируют противостояние: город - село

Мария Андреас, советник экс-главы ХОГА Юлии Светличной высказалась по поводу кандидатуры в мэры Харькова от партии "Европейская Солидарность" - Александра Скорика.

Как сообщает РЕДПОСТ , депутата от Харьковского облсовета Андреас охарактеризовала как "человека даже без среднего образования". По мнению советника Светличной, Харьков иного не заслуживает и сам Скорик не будет восприниматься интеллигенцией города.

Так примитивно мыслить мог человек, сам не имеющий высшего образования. Ведь все помнят как Андреас еще в 2019 году попала в скандал с подделкой диплома, который она якобы получила в НТУ "ХПИ" в 2003 году, совсем забыв о том, что из университета её выгнали в 2000 году. Сей факт не был взят во внимание, наверное, потому, что Андреас очень хотела получить должность в Харьковской облгосадминистрации.

Что же хочет Мария сейчас? Ведь таким высказыванием Андреас в прямом смысле сталкивает лбами жителей города и области. Возникает вопрос: а собственно зачем? Тем более, что сама Светличная, ярым защитником которой регулярно выступает Андреас, три года была губернатором аграрной Харьковщины, в которой половина не жители города Харькова. В конце концов народным депутатом Светличная шла тоже от области, соответственно и поддерживали ее жители преимущественно сельской местности. Странно видеть подобную дискриминацию от команды той, кто против каких либо оценочных унизительных суждений. Как то - сексизм.

Ох, да. Опять же в сторону Юлии Светличной, которая совсем недавно стала мамой и о ее карьере. Многие политологи высказываются об этом. Вот, например, Владимир Фесенко, совсем недавно, комментируя возможное участие Светличной на предстоящих выборах в мэры Харькова, задался логичным вопросом как совмещать заботу о новорожденном сыне и интенсивную избирательную кампанию. Вопросом, ответа на который пока что нет. Но есть критика. Опять-таки от Марии Андреас: она назвала Фесенко псевдополитологом и сексистом. Но при этом советник экс-губернатора Харьковщины жителей города и области считает людьми разного сорта.

А вот комментария самой Светличной ни по поводу этой ситуации, ни по поводу участия в мэрских выборах нет. Может мнение Марии Андреас и есть тем ответом от ее босса? Пока её босс, Юлия Светличная, как говорят политологи, ждёт хорошего предложения и ведет торги с другими участниками выборов.