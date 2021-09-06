Пропавший под Харьковом парень найден через неделю поисков

В пригороде Харькова нашли 19-летнего Родиона Макаренко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Чугуевском районе обнаружен 19-летний молодой человек. Поиски его начались неделю назад.
Напомним, ранее мы писали о том, что 30 августа 2021 года из своего дома в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области вышел 19-летний голубоглазый парень с короткими прямыми светлорусыми волосами в зеленой футболке с рисунком в виде листьев, синих джинсах и зеленых кроссовках и пропал.
Комментариев: 0
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: