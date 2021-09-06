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06.09.2021  19:35   

Пропавший под Харьковом парень найден через неделю поисков

В пригороде Харькова нашли 19-летнего Родиона Макаренко.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Чугуевском районе обнаружен 19-летний молодой человек. Поиски его начались неделю назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 августа 2021 года из своего дома в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области вышел 19-летний голубоглазый парень с короткими прямыми светлорусыми волосами в зеленой футболке с рисунком в виде листьев, синих джинсах и зеленых кроссовках и пропал

 

Тэги:  пропал парень, найден, харьков, чугуев, эсхар
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