06.09.2021 19:35

Пропавший под Харьковом парень найден через неделю поисков

В пригороде Харькова нашли 19-летнего Родиона Макаренко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Чугуевском районе обнаружен 19-летний молодой человек. Поиски его начались неделю назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 августа 2021 года из своего дома в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области вышел 19-летний голубоглазый парень с короткими прямыми светлорусыми волосами в зеленой футболке с рисунком в виде листьев, синих джинсах и зеленых кроссовках и пропал.