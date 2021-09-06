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06.09.2021  20:37   

Умер Жан-Поль Бельмондо (фото)

Мировой звезды экрана не стало на 89 году жизни.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на AFP, скончался французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. 
 
Причина смерти не уточняется, но, как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже. «В последнее время он был очень утомленным. Он ушел мирно», — заявил юрист.
 
Звезда кино, хулиган кинематографа, чья фамилия с итальянского переводится как "прекрасный мир", родился 9 апреля 1933 года. В 23 года он дебютировал в кино. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны».
 
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
Актер играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. Из-за инсульта с 2001 по 2008 годы он не снимался. Но затем, не смотря на возраст - 74 года - вернулся после болезни в кинематограф.
 
Актер не мог жить без кино. Заявив об уходе в 2015 году, мастер через два месяца сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. 
 
Бельмондо был лауреатом различных кинопремий, в том числе, в Каннах. Удостоен 14 кинематографических и государственных наград. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а в 2019 стал Великим офицерои ордена Почётного легиона.
 
Среди других наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».
 
Побывал великий актер и в Харькове. Он был почетным гостем кинофестиваля "Харьковская сирень".
 
Оттиск его руки есть на Аллее славы.
 
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
 
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
 
Напомним, ранее мы писали о смерти Народного артиста Украины, актера Харьковского государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, доцента кафедры мастерства актера Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского Михаила Тягниенко.
Тэги:  бельмондо, умер, харьков, смерть, харьковская сирень, аллея славы, франция
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