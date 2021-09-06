06.09.2021 20:37
Умер Жан-Поль Бельмондо (фото)
Мировой звезды экрана не стало на 89 году жизни.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на AFP, скончался французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.
Причина смерти не уточняется, но, как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже. «В последнее время он был очень утомленным. Он ушел мирно», — заявил юрист.
Звезда кино, хулиган кинематографа, чья фамилия с итальянского переводится как "прекрасный мир", родился 9 апреля 1933 года. В 23 года он дебютировал в кино. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны».
Актер играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. Из-за инсульта с 2001 по 2008 годы он не снимался. Но затем, не смотря на возраст - 74 года - вернулся после болезни в кинематограф.
Актер не мог жить без кино. Заявив об уходе в 2015 году, мастер через два месяца сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят.
Бельмондо был лауреатом различных кинопремий, в том числе, в Каннах. Удостоен 14 кинематографических и государственных наград. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а в 2019 стал Великим офицерои ордена Почётного легиона.
Среди других наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».
Побывал великий актер и в Харькове. Он был почетным гостем кинофестиваля "Харьковская сирень".
Оттиск его руки есть на Аллее славы.
Напомним, ранее мы писали о смерти
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