06.09.2021 20:37

Умер Жан-Поль Бельмондо (фото)

Мировой звезды экрана не стало на 89 году жизни.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на AFP, скончался французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.

Причина смерти не уточняется, но, как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже. «В последнее время он был очень утомленным. Он ушел мирно», — заявил юрист.

Звезда кино, хулиган кинематографа, чья фамилия с итальянского переводится как "прекрасный мир", родился 9 апреля 1933 года. В 23 года он дебютировал в кино. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны».

Актер играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. Из-за инсульта с 2001 по 2008 годы он не снимался. Но затем, не смотря на возраст - 74 года - вернулся после болезни в кинематограф.

Актер не мог жить без кино. Заявив об уходе в 2015 году, мастер через два месяца сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят.

Бельмондо был лауреатом различных кинопремий, в том числе, в Каннах. Удостоен 14 кинематографических и государственных наград. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а в 2019 стал Великим офицерои ордена Почётного легиона.

Среди других наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».

Побывал великий актер и в Харькове. Он был почетным гостем кинофестиваля "Харьковская сирень".

Оттиск его руки есть на Аллее славы.

Напомним, ранее мы писали о смерти Народного артиста Украины, актера Харьковского государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, доцента кафедры мастерства актера Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского Михаила Тягниенко.