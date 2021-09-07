07.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 7 сентября

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.





7 сентября, во вторник, в Харькове сохранится прохладная погода. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°С, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+11°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь сегодня можно не бояться. В этот день ожидаются лишь небольшие геомагнитные возмущения.



Народные приметы. Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.



Птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной. Если пернатые предпочитают крыши земле, значит грядет ненастье.



В народе этот день называли Листопадником, Грибным. Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму.