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07.09.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 7 сентября

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

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7 сентября, во вторник, в Харькове сохранится прохладная погода. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°С, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+11°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь сегодня можно не бояться. В этот день ожидаются лишь небольшие геомагнитные возмущения.

Народные приметы. Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.

Птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной. Если пернатые предпочитают крыши земле, значит грядет ненастье.

В народе этот день называли Листопадником, Грибным. Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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