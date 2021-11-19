19.11.2021 14:06 Евгений Клочко

В Харькове подорожает молочная продукция: в чем причина

Молочные продукты уже заставляют покупателей уменьшать потребление столь полезных веществ, и по прогнозам экспертов это еще не предел.

Рост цен, сообщает РЕДПОСТ, связан с приходом в Украину холодов и это вполне привычная процедура. Ведь с окончанием теплых сезонов животных начинают содержать в закрытом помещении. Из-за такой смены обстановки и, в принципе, основываясь на биологических ритмах, в зимний период животные дают меньше молока, а потому цена на продукт растет. Также повышение цен связано с расходами на электроэнергию.

Учитывая все эти обстоятельства, сейчас цены на сыры стартуют от 50 грн за 350 грамм, а литр молока обойдется украинцу в 30 грн.

Напомним, что основные поставщики сырной продукции в нашу страну – Польша, Германия и Нидерланды. В процентном соотношении поставок они получают 41, 14 и 11% соответственно. Украинский же продукт в основном идет на экспорт.

По словам эксперта продовольственного рынка Олега Пендзина, больше всего подорожало сливочное масло – 14%, за ним творог, молоко и сметана – 8-11%. А до новогодних праздников эксперт дает новый прогноз – рост еще на 5-7%.

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При всем этом специалисты вносят и долю успокоения: резких и больших скачков цен не будет, ведь такие обстоятельства вызвали бы спад спроса на продукт, а это производителям не нужно.

Напомним, В Верховной Раде Украины предлагают регулировать цены на подсолнечное масло. При анализе ценовой ситуации на украинском рынке стоимость подсолнечного масла является одной из самых высоких в мире. Страны Европейского Союза, не имея такого количества сырья, цены на подсолнечное масло имеют значительно ниже, чем в Украине.

Стоимость продукта в Украине на протяжении года увеличилась в два раза. Глава подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман заявляет: "В соседних Польше и Румынии, а также во Франции и других странах масло дешевле на 26-30%, чем в Украине.

К сожалению, за последние 12 месяцев или несколько больше подсолнечное масло стало рекордсменом по росту стоимости: с примерно 34 гривен за литр в середине 2020 года до более 63 гривен за литр в настоящее время".