18.10.2021 12:30 Виталий Хиневич

Вырывал сумки у женщин: в Харькове задержали мужчину

В Основянском районе гражданин грабил прохожих женщин.

Об этом сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, сегодня утром произошло ограбление женщины. Неизвестный мужчина вырвал из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора.

Через короткий промежуток времени на линию «102» поступило сообщение с заявлением о совершении аналогичного преступления. На улице Аэрофлотской мужчина вырвал из рук сумку у заявительницы, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские заметили гражданина, который подходил под описание заявителей.

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При виде стражей порядка подозреваемый в грабежах начал нервничать и вскоре предпринял попытку к бегству. Полицейским удалось догнать и задержать злоумышленника.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все обстоятельства данного инцидента.

Напомним, следователи харьковской полиции сообщили о подозрении мужчине, который 11 августа в течение часа напал на двух женщин в районе улицы Мира.

Источник: Национальная полиция Харьковской области

криминал, грабеж Тэги: харьков