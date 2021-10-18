18.10.2021 12:30 Виталий Хиневич
Вырывал сумки у женщин: в Харькове задержали мужчину
В Основянском районе гражданин грабил прохожих женщин.
Об этом сообщили корреспонденту РЕДПОСТ
в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
По информации правоохранителей, сегодня утром произошло ограбление женщины. Неизвестный мужчина вырвал из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора.
Через короткий промежуток времени на линию «102» поступило сообщение с заявлением о совершении аналогичного преступления. На улице Аэрофлотской мужчина вырвал из рук сумку у заявительницы, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские заметили гражданина, который подходил под описание заявителей.
При виде стражей порядка подозреваемый в грабежах начал нервничать и вскоре предпринял попытку к бегству. Полицейским удалось догнать и задержать злоумышленника.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все обстоятельства данного инцидента.
Напомним, следователи харьковской полиции сообщили о подозрении мужчине, который 11 августа в течение часа напал
на двух женщин в районе улицы Мира.
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