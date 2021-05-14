Новости Харькова: пойман 20-летний налетчик, грабивший женщин два дня подряд

14.05.2021 17:07

Грабил два дня подряд: в Харькове 20-летний разбойник пойман копами

В Харькове сообщили о подозрении юному налетчику.

Как сообщает ГУ Нацполиции, грабитель совершил свой первый налет 10 мая 2021 года около 21:20.

Сообщение поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции № 3.

В подъезде дома на проспекте Победы он отобрал сумку у 65-летней харьковчанки.

Войдя в раж парень на следующий день около полуночи ограбил на той же улице 63-летнюю даму.

"Почерк" разбойника не изменился - вновь отобранная сумка с личными вещами.

Согласно показаниям свидетелей оба раза грабитель был не один.

В ходе расследования копы вышли на преступника, оказавшимся 20-летним харьковчанином.

Ему светит до 10 лет лишения за решеткой с конфискацией имущества.

В настоящее время следователи сообщили парню о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Также полицейскими устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к преступлениям.