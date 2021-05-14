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14.05.2021  17:07   

Грабил два дня подряд: в Харькове 20-летний разбойник пойман копами

В Харькове сообщили о подозрении юному налетчику.

Новости Харькова: пойман 20-летний налетчик, грабивший женщин два дня подряд
Как сообщает ГУ Нацполиции, грабитель совершил свой первый налет 10 мая 2021 года около 21:20.
 
Сообщение поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции № 3.
 
В подъезде дома на проспекте Победы он отобрал сумку у 65-летней харьковчанки.
 
Войдя в раж парень на следующий день около полуночи ограбил на той же улице 63-летнюю даму.
 
"Почерк" разбойника не изменился - вновь отобранная сумка с личными вещами.
 
Согласно показаниям свидетелей оба раза грабитель был не один. 
 
В ходе расследования копы вышли на преступника, оказавшимся 20-летним харьковчанином.
 
Ему светит до 10 лет лишения за решеткой с конфискацией имущества.
 
В настоящее время следователи сообщили парню о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.186 Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Также полицейскими устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к преступлениям.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, вырвал сумку, харьков, кража, налетчик, разбой, преступление
 
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