14.05.2021 16:54

В Харькове будут развивать олимпийское движение (ФОТО)

Соглашение о взаимодействии и партнерстве между территориальной громадой Харькова и Отделением Национального олимпийского комитета Украины в Харьковской области было подписано сегодня, 14 мая, на стадионе «Металлист».



Фото: Василий Голосный

Документ подписали исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и глава Отделения Национального олимпийского комитета Украины в Харьковской области Виктор Христоев. Соглашение предусматривает развитие спорта в Харькове, поддержку олимпийского движения и содействие в развитии спортивной инфраструктуры и олимпийских видов спорта.

В мероприятии приняли участие харьковские олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира и их тренеры. Игорь Терехов вручил Благодарности городского головы двум чемпионкам Европы по тяжелой атлетике 2021 года Ирине Дехе и Камиле Конотоп.

Кроме того, памятные статуэтки получили победители и призеры городского спортивного конкурса, в рамках которого были определены лучшие спортсмены, тренеры, учителя физического воспитания, детско-юношеские спортивные школы и спортивные кружки 2020 года. В частности, лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта стал победитель чемпионата Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков, лучшей спортсменкой по неолимпийским видам спорта - трехкратная чемпионка мира по шашкам Юлия Макаренкова, лучшей ДЮСШ была признана Комплексная детско-юношеская спортшкола №4, а самым спортивным районом – Московский район города. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Игорь Терехов отметил, что в Харькове продолжат развивать спорт, поддерживать спортсменов и участников Олимпиады в Токио. Соглашение, которое стороны подписали сегодня, будет этому способствовать.

«Мы гордимся харьковчанами, которые представляют нашу страну на Олимпийских играх и входят в состав национальных сборных. У нас много олимпийских чемпионов. Вы прославляете Харьков и Украину. Я очень хочу, чтобы наш город был спортивным, чтобы спортом было модно заниматься. Равняясь на вас, наши дети становятся лучше и выбирают здоровый образ жизни. Спасибо за ваш титанический труд и волю к победе! Мы гордимся вами. Желаю новых достижений и медалей!» - обратился к спортсменам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

В знак поддержки и сотрудничества призеры и участники Олимпийских игр передали харьковчанам флаг Национального олимпийского комитета.

Отметим, что всего в летних Олимпийских играх принимали участие 203 спортсмена из Харьковской области, которые завоевали 44 медали - 21 золотую, 9 серебряных и 14 бронзовых.

Для развития спорта в Харькове работает программа по реконструкции школьных спортивных стадионов, в микрорайонах устанавливаются площадки для занятий стрит-воркаутом, открываются спортивные секции в клубах по месту жительства. Спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде, получают стипендии из средств бюджета городской территориальной громады Харькова.