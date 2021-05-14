14.05.2021 16:24

Бег. На выходных в Харькове - традиционный полумарафон

В воскресенье состоится Харьковский полумарафон.



//city.kharkov.ua

Уже ставший традицией забег по улицам Первой столицы пройдет 16 мая.

По информации организаторов, среди участников кроссов как опытные профессиналы, так и начинающие бегуны.

Среди предполагаемых дистанций: 21,097 км, 10 км. Будут иметь возможность испытать силы на дистанции в 1 км и семьи с детьми - «Family Fan Run».

Маршрут пройдет по проспекту Науки.

Завершится забег в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная».

Расписание полумарафона:

8:00 - открытие «городка соревнований»;

9:30 - старт на дистанции 21 км;

10:00 - старт на дистанции 10 км;

11:30 - награждение победителей на дистанции 10 км;

12:30 - старт на дистанции 1 км;

13:00 - награждение победителей на дистанции 21 и 1 км.

Выдача стартовых пакетов за сутки - в субботу, 15 мая, с 12:00 до 19:00.

Локация: на месте старта-финиша, возле станции метро «Научная» (перекресток пр. Науки и ул. Культуры).

С более подробной информацией и зарегистрироваться можно на сайте организаторов.