14.05.2021 16:24
Бег. На выходных в Харькове - традиционный полумарафон
В воскресенье состоится Харьковский полумарафон.
//city.kharkov.ua
Уже ставший традицией забег по улицам Первой столицы пройдет 16 мая.
По информации организаторов, среди участников кроссов как опытные профессиналы, так и начинающие бегуны.
Среди предполагаемых дистанций: 21,097 км, 10 км. Будут иметь возможность испытать силы на дистанции в 1 км и семьи с детьми - «Family Fan Run».
Маршрут пройдет по проспекту Науки.
Завершится забег в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная».
Расписание полумарафона:
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8:00 - открытие «городка соревнований»;
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9:30 - старт на дистанции 21 км;
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10:00 - старт на дистанции 10 км;
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11:30 - награждение победителей на дистанции 10 км;
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12:30 - старт на дистанции 1 км;
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13:00 - награждение победителей на дистанции 21 и 1 км.
Выдача стартовых пакетов за сутки - в субботу, 15 мая, с 12:00 до 19:00.
Локация: на месте старта-финиша, возле станции метро «Научная» (перекресток пр. Науки и ул. Культуры).
С более подробной информацией и зарегистрироваться можно на сайте организаторов.