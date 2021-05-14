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14.05.2021  16:24   

Бег. На выходных в Харькове - традиционный полумарафон

В воскресенье состоится Харьковский полумарафон.


//city.kharkov.ua
Уже ставший традицией забег по улицам Первой столицы пройдет 16 мая.
 
По информации организаторов, среди участников кроссов как опытные профессиналы, так  и начинающие бегуны.
 
Среди предполагаемых дистанций: 21,097 км, 10 км. Будут иметь возможность испытать силы на дистанции в 1 км и семьи с детьми  - «Family Fan Run».
 
Маршрут пройдет по проспекту Науки.
 
Завершится забег в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная». 
 
Расписание полумарафона:
  • 8:00 - открытие «городка соревнований»;
  • 9:30 - старт на дистанции 21 км;
  • 10:00 - старт на дистанции 10 км;
  • 11:30 - награждение победителей на дистанции 10 км;
  • 12:30 - старт на дистанции 1 км;
  • 13:00 - награждение победителей на дистанции 21 и 1 км.
 
Выдача стартовых пакетов за сутки - в субботу, 15 мая, с 12:00 до 19:00.
 
Локация: на месте старта-финиша, возле станции метро «Научная» (перекресток пр. Науки и ул. Культуры).
 
С более подробной информацией и зарегистрироваться можно на сайте организаторов. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бег, полумарафон, харьков
 
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