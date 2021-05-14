Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове в районе Одесской сгорел балкон квартиры (ВИДЕО)
14.05.2021  16:00   

В Харькове в районе Одесской сгорел балкон квартиры (ВИДЕО)

Пожар произошел 14 мая в квартире на 3-м этаже в пятиэтажном жилом доме на пр. Гагарина, 244 в Основянском районе.

Об этом журналистам Редпост сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте работают 3 отделения  ГСЧС на автоцистернах и автолестница. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 3 кв.м. На балконе горели домашние вещи. Пламя угрожало перекинуться на соседние балконы и жилье.

 

В 15:33 спасатели локализовали пожар. Причины пожара выясняются.

Тэги:  пожар, харьков, одесская
 
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