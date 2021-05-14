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14.05.2021  15:51   

Игорь Терехов поздравил ученых Харькова с Днем науки

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 14 мая 2021 года, поздравил ученых города с Днем науки в стенах Национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.


//city.kharkov.ua
Во время заседания ученого совета он вручил Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета лучшим ученым города.
 
«Харьков - это город науки, и это здорово, что у нас есть много высших учебных заведений. У нас в городе жили и работали три нобелевских лауреата, есть целые династии ученых, и мы очень гордимся, что наши вузы, наши научно-исследовательские институты являются одними из самых лучших в мире. Городская власть эффективно взаимодействует с университетами Харькова. Очень показательный пример - университет городского хозяйства. Многие объекты в городе были построены благодаря нашему сотрудничеству именно с этим вузом.  И у нас есть много планов на будущее, которые мы хотим вместе реализовать», - отметил Игорь Терехов.
 
В свою очередь ректор ХНУГХ имени А. Н. Бекетова Владимир Бабаев поблагодарил город за возможность на практике обучать студентов, а потом трудоустраивать выпускников.
 
«70 процентов работ, которые мы выполняем, - это   заказы городской власти. Во всех этих работах принимают участие и наши студенты, на практике обучаясь и разбираясь во всех нюансах. Многие ребята, получив диплом, работают на коммунальных предприятиях города. И дети, и родители понимают, что, окончив наш университет, у них есть прекрасная возможность трудоустроиться в Харькове», - отметил Владимир Бабаев.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, день науки, харьков, награждение, поздравление
 
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