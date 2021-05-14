14.05.2021 15:19

На четыре месяца стоит забыть о проезде по Григоровскому шоссе в Харькове

В Харькове до октября нельзя будет проехать по участку городской магистрали.



//city.kharkov.ua

Через три дня в Первой столице перекроют Григоровское шоссе.

Поь городской магистрали нельзя будет проехать четыре с половиной месяца.

Ограничения будут действовать с 17 мая до 1 октября 2021 года.

Запрет введут на участке между улицами Петра Болбочана и Камской.

Департаменте инфраструктуры горсовета информирует, что причиной перкрытия шоссе стала реконструкцией теплосети.

Объезд участка - по прилегающим улицам: Петра Болбочана, Полтавский Шлях, Дудинской, Камской и другим.

На время работ автобусы будут курсировать так: