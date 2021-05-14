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14.05.2021  15:19   

На четыре месяца стоит забыть о проезде по Григоровскому шоссе в Харькове

В Харькове до октября нельзя будет проехать по участку городской магистрали.


//city.kharkov.ua
Через три дня в Первой столице перекроют Григоровское шоссе.
 
Поь городской магистрали нельзя будет проехать четыре с половиной месяца.
 
Ограничения будут действовать с 17 мая до 1 октября 2021 года.
 
Запрет введут на участке между улицами Петра Болбочана и Камской.
 
Департаменте инфраструктуры горсовета информирует, что причиной перкрытия шоссе стала реконструкцией теплосети.
 
Объезд участка - по прилегающим улицам: Петра Болбочана, Полтавский Шлях, Дудинской, Камской и другим.
 
На время работ автобусы будут курсировать так:
 
№2э, 25, 43э, 67э, 75э, 209э, 220э, 237э, 299э: - от «Холодной Гора» - Полтавский Шлях, - поворот по улице Полтавский Шлях в сторону Холодногорской и далее по маршруту;
 
№282э, 302э: - ул. Полтавский Шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский Шлях - ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, отопительный сезон, харьков, ремонт, теплосетей, коммунальщики
 
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