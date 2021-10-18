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18.10.2021  12:14   Рита Парфенова

В полиции рассказали подробности ДТП с ребенком в Харькове

В аварии 17 октября пострадал 12-летний подросток, его доставили в больницу.

ДТП Харьков: 12-летнего ребенка сбили на улице Героев Труда

Подробности наезда на пешехода в Московском районе Харькова РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В полиции уточнили, что авария произошла около половины восьмого вечера 17 октября. В дорожно-транспортном происшествии пострадал 12-летний подросток. Он попал под грузовой автомобиль «MAN» под управлением 53-летнего водителя. Наезд произошел, когда ребенок попал на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе.

Сообщается, что мальчик получил телесные повреждения и был доставлен скорой в больницу.

Сведения о происшествии занесли в Единый учет заявлений и сообщений. Сейчас выясняются причины и обстоятельства данного ДТП.

Напомним, вечером 17 октября на пешеходном переходе по улице Героев Труда в районе перекрестка с проспектом Тракторостроителей ребенка сбил грузовой автомобиль.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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