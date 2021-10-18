Подростки обрисовали стену дома в центре Харькова (фото)

В соцсетях появились фото, как двое подростков обрисовали фасад дома в районе Сумского рынка в Харькове.
Как пишет РЕДПОСТ, на этот раз досталось входной двери в подъезде дома по улице Маяковского, 6
Автор поста, опубликованного в одном из местных пабликов, визуально задокументировал всю последовательность хулиганского поступка.
На фото видно, как двое подростков увлеченно расписывают металлическую дверь и спокойно уходят. Очевидец также запечатлел и результат их «художеств».
«Займите своих детей чем-то. А то они ходят по улице и обрисовывают подъезды, видимо слишком много времени на каникулах…», – прокомментировал происходяще автор.
Публикация вызывала реакцию читателей. Одни раскритиковали автора поста, почему сам не остановил и даже наказал юных художников. Другие заметили, что за такие действия уже мог отвечать сам автор и высказались за ужесточение наказания за подобное хулиганство.
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Постарайтесь не зацикливаться на механизмах, создающих те или иные ситуации. Действуйте, чтобы получить нужный результат, а разбираться будете потом.
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