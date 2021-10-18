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18.10.2021  11:41   Рита Парфенова

Подростки обрисовали стену дома в центре Харькова (фото)

В соцсетях появились фото, как двое подростков обрисовали фасад дома в районе Сумского рынка в Харькове.

Подростки обрисовали стену дома в центре города. Новости Харькова

Как пишет РЕДПОСТ, на этот раз досталось входной двери в подъезде дома по улице Маяковского, 6

Автор поста, опубликованного в одном из местных пабликов, визуально задокументировал всю последовательность хулиганского поступка.

На фото видно, как двое подростков увлеченно расписывают металлическую дверь и спокойно уходят. Очевидец также запечатлел и результат их «художеств».

«Займите своих детей чем-то. А то они ходят по улице и обрисовывают подъезды, видимо слишком много времени на каникулах…», – прокомментировал происходяще автор.

Подростки обрисовали стену дома в центре города. Новости Харькова Подростки обрисовали стену дома в центре города. Новости Харькова

Публикация вызывала реакцию читателей. Одни раскритиковали автора поста, почему сам не остановил и даже наказал юных художников. Другие заметили, что за такие действия уже мог отвечать сам автор и высказались за ужесточение наказания за подобное хулиганство.

Ранее РЕДПОСТ разбирался в вандализме по-харьковски, кто и зачем ломает недавно открытые зоны отдыха в в нашем городе.
Тэги:  вандализм, хулиганство, харьков
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