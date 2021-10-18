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18.10.2021  12:48   Рита Парфенова

Отопительный сезон в Харькове в цифрах

Как проходит подключение тепла в жилых домах Харькова, сообщили на брифинге в горсовете.


Фото из открытых источников

По состоянию на 9 утра 18 октября в Харькове тепло поступило в 3578 домов, что составляет 57% от общего количества домов, в которые централизованно поступает тепло. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на технического директора КП ХТС Евгения Кауркина.

Отопительный сезон в Харькове стартовал с 14 октября. В первый день тепло дали в 14 1400 домов, 15 октября – в 15 947 домов, 16 октября – в 16 527 домов и 17 октября батареи нагрелись в 7 702 домах.

«Регламентный срок подключения жилья две недели, но мы постараемся сделать это раньше», – рассказал Евгений Кауркин.

Также в ХТС сообщили, что в этом году впервые ИТР-сотрудники коммунального предприятия после подачи отопления в дом обходят поквартирно жильцов и выясняют фактическое поступление тепла в квартиры. И только после этого дом снимается с заявки на подключение.

Что же касается дефектов, обнаруженных за время подачи теплоносителя, то за 4 дня пускового сезона обнаружено 278 дефектов, 270 уже устранены.

Так же служба 15-62 принимает заявки на неравномерное поступление тепла в квартиры. «Когда поступает тепло в квартиры, не все стояки работают равнозначно, – отметил технический директор КП ХТС. – Люди начинают звонить на 1562, мы отправляем слесаря, он воздушит стояк».

Напомним, харьковская служба «1562» запустила важную информационную услугу – в чат-боте 1563 каждый харьковчанин может узнать дату подключения отопления в его доме.

Тэги:  отопительный сезон, харьков
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