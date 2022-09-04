04.09.2022 17:00 Дмитро Колонєй

У загарбників небоєздатна майже половина техніки

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланням на ГУР МО України, зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, окупанти намагаються створювати нові військові частини та з’єднання. Новий армійський корпус загарбники зможуть сформувати лише до кінця листопада.

“Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу”, – підсумував представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.