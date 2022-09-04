У Дії з'явилася нова функція: як нею скористатися (відео)

04.09.2022 17:33 Дмитро Колонєй

Про це інформує Мінцифри.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням Мінцифри поінформували, що українці можуть користуватися документами англійською в Дії, а саме закордонним паспортом, техпаспортом та водійським посвідченням.

Понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон чимало з них не встигли взяти із собою паспорт або водійське. Тому документи англійською зараз будуть актуальними. Права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Як перекласти документи англійською:

авторизуйтеся зручним способом у застосунку Дія;

у меню закордонного паспорта, техпаспорта чи водійського посвідчення натисніть «Перекласти англійською» — і це все.

Крім цього, до кінця року разом із урядом Польщі реалізують послугу кросдержавного шерингу документів. Водійське та техпаспорт із Дії будуть відображатися в застосунку mObywatel і ними можна буде офіційно користуватися на території Польщі.

Послуга реалізована спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».