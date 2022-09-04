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04.09.2022  17:33   Дмитро Колонєй

У Дії з'явилася нова функція: як нею скористатися (відео)

Про це інформує Мінцифри.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням Мінцифри поінформували, що українці можуть користуватися документами англійською в Дії, а саме закордонним паспортом, техпаспортом та водійським посвідченням.
 
Понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон чимало з них не встигли взяти із собою паспорт або водійське. Тому документи англійською зараз будуть актуальними. Права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. 
 
Як перекласти документи англійською:
  • авторизуйтеся зручним способом у застосунку Дія;
  • у меню закордонного паспорта, техпаспорта чи водійського посвідчення натисніть «Перекласти англійською» —  і це все.
 
Крім цього, до кінця року разом із урядом Польщі реалізують послугу кросдержавного шерингу документів. Водійське та техпаспорт із Дії будуть відображатися в застосунку mObywatel і ними можна буде офіційно користуватися на території Польщі.
 
Послуга реалізована спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дія, новые фкункции, украина
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