19.12.2021 19:49 Евгений Клочко

В Харькове нашли водителя авто, который чуть не сбил на переходе девушку (видео)

Патрульные привлекли к ответственности водителя, совершившего проезд перекрестка на запрещенный красный сигнал светофора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Харьковской области.

По их информации 19 декабря в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором видно, как водитель автомобиля Daewoo грубо нарушает ПДД. Водитель пересек на запрещающий сигнал светофора перекресток проспекта Науки и улицы Новгородской, едва не сбив девушку-пешехода.

Патрульные оперативно разыскали правонарушителя и составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

В протоколе водитель-нарушитель пояснил, что "вину признает, был невнимателен, поэтому не заметил" запрещающий сигнал светофора.

Напомним, 19 ноября инспекторы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Audi, который, несмотря на прямой запрет правил, двигался полосой встречного движения на дороге, имеющей по две полосы в каждом направлении.