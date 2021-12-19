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19.12.2021  19:49   Евгений Клочко

В Харькове нашли водителя авто, который чуть не сбил на переходе девушку (видео)

Патрульные привлекли к ответственности водителя, совершившего проезд перекрестка на запрещенный красный сигнал светофора.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Харьковской области.
 
По их информации 19 декабря в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором видно, как водитель автомобиля Daewoo грубо нарушает ПДД. Водитель пересек на запрещающий сигнал светофора перекресток проспекта Науки и улицы Новгородской, едва не сбив девушку-пешехода. 
 
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Патрульные оперативно разыскали правонарушителя и составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.
 
В протоколе водитель-нарушитель пояснил, что "вину признает, был невнимателен, поэтому не заметил" запрещающий сигнал светофора.
 
Напомним, 19 ноября инспекторы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Audi, который, несмотря на прямой запрет правил, двигался полосой встречного движения на дороге, имеющей по две полосы в каждом направлении.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  патрульная полиция, нарушение пдд, харьков
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