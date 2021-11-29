29.11.2021 08:00

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет.



А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.



Кстати, Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, ведёт свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.



Киберпонедельник стал популярным не только в США, но и в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Англии, Японии, России и многих других странах. Хотя не везде он «привязан» к Чёрной пятнице и проводится в разные числа года.



* * *



29 ноября отмечается День солидарности с палестинским народом.



В этот день в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.



Празднование этого события переросло в столкновения между арабами и евреями. В то время в Палестине арабов проживало почти вдвое больше евреев. Конфликт между двумя общинами обострялся из-за предстоящего переселения в Палестину евреев из европейских и других стран.



14 мая 1948 года, за один день до окончания британского мандата на Палестину, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства на территории, выделенной согласно плану ООН. Уже на следующий день Лига арабских государств объявила Израилю войну и сразу пять арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну, называемую в Израиле «Войной за независимость».



В 1977 году Генеральная Ассамблея постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Приметы дня

29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.



Он всегда приходился на начало Рождественского поста, однако, несмотря на это, обычаем этого дня были походы в гости. Столы накрывались скромные и постные, особенно если день выпадал на самые строгие дни поста — среду и пятницу, но все это компенсировалось задушевными разговорами.



В некоторых регионах страны такие походы в гости назывались Матвеевскими посиделками. Наши предки говаривали: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей».



Алкогольные напитки на таких посиделках к столу не подавались, зато их заменял горячий сбитень, что было очень по погоде. Рецептов сбитня было множество, однако во всех из них одним из основных ингредиентов был мед. В качестве других добавок выступали различные специи вроде корицы, лаврового листа, гвоздики, дикорастущих целебных трав (душицы, зверобоя, чабреца, мяты).



Согласно обычаю, если гости в этот день были нежелательными, то после их ухода надо было протереть все зеркала, а также помыть входную дверь и пол. Если это сделать сразу, пока «след не остыл» – больше такие гости придти не должны были. А если, наоборот, кого-то очень ждали, а он все не приходил - нужно было воткнуть булавку сверху в ручку веника и поставить его у входной двери. Это простое колдовство должно было заставить запоздавшего человека поторопиться.

Также в этот день...

В 1783 году в русскую азбуку введена буква «ё».



1797 – родился Гаэтано Доницетти, итальянский композитор («Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»).



1802 – родился Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука».



1825 – родился Жан Мартен Шарко, французский врач-психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии и автор одноименного душа.



1870 – началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. За четыре года там он провел топографическую съемку местности реки Уссури, сделал метеорологические наблюдения, составил полное описание Уссурийского края, внес существенные поправки в географическую карту и приобрел ценный экспедиционный опыт.



1899 – основан футбольный клуб «Барселона». Испанский футбольный клуб «Барселона» (известный также как «Барса») – каталонский футбольный клуб из одноименного города, одна из лучших футбольных команд Испании и мира.



1929 – американский пилот Ричард Берд первым совершил перелет через Южный полюс Земли. В 1926 году ему же покорился Северный полюс.



1930 – родилась Нина Гребешкова, советская и российская актриса, жена Семен Семеныча Горбункова в комедии «Бриллиантовая рука» и режиссера Леонида Гайдая в жизни.



1966 – родился Евгений Миронов, российский актер театра и кино («В августе 44-го», «Утомленные солнцем», «Мусульманин», сериалы «Идиот», «Апостол»).



1959 – телезрители впервые получили возможность лицезреть церемонию награждения музыкальной премией «Грэмми» на голубых экранах.



1994 – ВР Украины ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанное 11 июня 1992 в Рио-де-Жанейро.



1999 – с целью внедрения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.



2009 – в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Именины отмечают

Матвей, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Николай, Феодор.