29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет.
А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.
Кстати, Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, ведёт свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.
Киберпонедельник стал популярным не только в США, но и в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Англии, Японии, России и многих других странах. Хотя не везде он «привязан» к Чёрной пятнице и проводится в разные числа года.
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29 ноября отмечается День солидарности с палестинским народом.
В этот день в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
Празднование этого события переросло в столкновения между арабами и евреями. В то время в Палестине арабов проживало почти вдвое больше евреев. Конфликт между двумя общинами обострялся из-за предстоящего переселения в Палестину евреев из европейских и других стран.
14 мая 1948 года, за один день до окончания британского мандата на Палестину, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства на территории, выделенной согласно плану ООН. Уже на следующий день Лига арабских государств объявила Израилю войну и сразу пять арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну, называемую в Израиле «Войной за независимость».
В 1977 году Генеральная Ассамблея постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
Он всегда приходился на начало Рождественского поста, однако, несмотря на это, обычаем этого дня были походы в гости. Столы накрывались скромные и постные, особенно если день выпадал на самые строгие дни поста — среду и пятницу, но все это компенсировалось задушевными разговорами.
В некоторых регионах страны такие походы в гости назывались Матвеевскими посиделками. Наши предки говаривали: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей».
Алкогольные напитки на таких посиделках к столу не подавались, зато их заменял горячий сбитень, что было очень по погоде. Рецептов сбитня было множество, однако во всех из них одним из основных ингредиентов был мед. В качестве других добавок выступали различные специи вроде корицы, лаврового листа, гвоздики, дикорастущих целебных трав (душицы, зверобоя, чабреца, мяты).
Согласно обычаю, если гости в этот день были нежелательными, то после их ухода надо было протереть все зеркала, а также помыть входную дверь и пол. Если это сделать сразу, пока «след не остыл» – больше такие гости придти не должны были. А если, наоборот, кого-то очень ждали, а он все не приходил - нужно было воткнуть булавку сверху в ручку веника и поставить его у входной двери. Это простое колдовство должно было заставить запоздавшего человека поторопиться.
В 1783 году в русскую азбуку введена буква «ё».
1797 – родился Гаэтано Доницетти, итальянский композитор («Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»).
1802 – родился Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука».
1825 – родился Жан Мартен Шарко, французский врач-психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии и автор одноименного душа.
1870 – началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. За четыре года там он провел топографическую съемку местности реки Уссури, сделал метеорологические наблюдения, составил полное описание Уссурийского края, внес существенные поправки в географическую карту и приобрел ценный экспедиционный опыт.
1899 – основан футбольный клуб «Барселона». Испанский футбольный клуб «Барселона» (известный также как «Барса») – каталонский футбольный клуб из одноименного города, одна из лучших футбольных команд Испании и мира.
1929 – американский пилот Ричард Берд первым совершил перелет через Южный полюс Земли. В 1926 году ему же покорился Северный полюс.
1930 – родилась Нина Гребешкова, советская и российская актриса, жена Семен Семеныча Горбункова в комедии «Бриллиантовая рука» и режиссера Леонида Гайдая в жизни.
1966 – родился Евгений Миронов, российский актер театра и кино («В августе 44-го», «Утомленные солнцем», «Мусульманин», сериалы «Идиот», «Апостол»).
1959 – телезрители впервые получили возможность лицезреть церемонию награждения музыкальной премией «Грэмми» на голубых экранах.
1994 – ВР Украины ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанное 11 июня 1992 в Рио-де-Жанейро.
1999 – с целью внедрения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.
2009 – в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.
Матвей, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Николай, Феодор.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию.
Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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