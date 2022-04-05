05.04.2022 11:51 Рита Парфенова

В городе под Харьковом обстрели храм (фото)

В результате обстрелов города Дергачи пострадал храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщили в Харьковской епархии, разрушения получены во время обстрелов города Дергачи Харьковской области 4 апреля, передает РЕДПОСТ.

Пострадал храм Рождества Пресвятой Богородицы и постройки на еготерритории. В храме выбиты окна, повреждена церковная утварь, на территории сильно повреждено здание иконой лавки и здание воскресной школы. Пострадавших среди населения, находившегося на территории храма, нет.





Также, по информации главы громады, по время обстрела частично разрушены несколько жилых домов, одна из электроподстанций города, также пострадал стадион «Авангард». Информация о жертвах или раненых не поступала, но большая часть города осталась без света.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреливали Харьков и область.