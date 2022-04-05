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05.04.2022  11:51   Рита Парфенова

В городе под Харьковом обстрели храм (фото)

В результате обстрелов города Дергачи пострадал храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Криминал Харьков: в Дергачах оккупанты обстреляли Храм Пресвятой Богородцы

Как сообщили в Харьковской епархии, разрушения получены во время обстрелов города Дергачи Харьковской области 4 апреля, передает РЕДПОСТ.

Пострадал храм Рождества Пресвятой Богородицы и постройки на еготерритории. В храме выбиты окна, повреждена церковная утварь, на территории сильно повреждено здание иконой лавки и здание воскресной школы. Пострадавших среди населения, находившегося на территории храма, нет.

Криминал Харьков: в Дергачах оккупанты обстреляли Храм Пресвятой Богородцы Криминал Харьков: в Дергачах оккупанты обстреляли Храм Пресвятой Богородцы

Также, по информации главы громады, по время обстрела частично разрушены несколько жилых домов, одна из электроподстанций города, также пострадал стадион «Авангард». Информация о жертвах или раненых не поступала, но большая часть города осталась без света.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреливали Харьков и область.

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  агрессия россии, дергачи, обстрел, храм, харьков
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