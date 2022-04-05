Экопарка под Харьковом больше нет: принимается решение об усыплении львов и тигров (видео)

Экопарк под Харьковом уничтожен после вчерашних обстрелов.
"Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно определенно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены", – заявил народный депутат Александр Фельдман.
По его словам, обитавшие на территории экопарка хищники – львы, тигры, медведи - представляют большую проблему. Пока их вольеры чудом сохраняют целостность, но ели обезумевшие от страза после обстрелов животные окажутся на воле, они могут пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Эту проблему сейчас пытаются решить в экопарке.
"Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них – хотя бы для некоторых - временное жилище в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант – это усыпление хищников. Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизнь людей", - говорит Фельдман.
Также нужно срочно эвакуировать других животных, которые выжили при обстрелах и находятся на территории экопарка. Руководство обращается с просьбой о поддержке и помощи ко всем неравнодушным: реквизиты для пожертвований находятся здесь: https://feldman-ecopark.com/donation/
Напомним, эвакуация животных из экопарка продолжается не одну неделю. Так, из-под обстрелов удалось вывезти шпороносных черепах, а также белоносую и голубую мартышек. А ранее сотрудники Экопарка и волонтеры эвакуировали четырех орангутанов – Васю, Кузю, Мэсси и Поночку, девять шимпанзе, а также 22 альпака. Человекообразных обезьян приняли в Харьковском зоопарке.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: