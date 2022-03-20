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20.03.2022  21:00   Евгений Клочко

Часть животных Фельдман Экопарка принял Харьковский зоопарк

Сотрудники Экопарка и волонтеры эвакуировали четырех орангутанов – Васю, Кузю, Мэсси и Поночку, девять шимпанзе, а также 22 альпака.

Животных Фельдман Экопарка эвакуировали в Харьковский зоопарк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Фельдман Экопарк.
 
Отмечается, что все остававшиеся на территории Фельдман Экопарк человекообразные обезьяны – их зимний вольер был разбомблен несколько дней назад – находятся в более безопасном месте. Их приняли в Харьковском зоопарке.
 
Животных Фельдман Экопарка эвакуировали в Харьковский зоопарк
 
Альпака пока находятся дома у основателя Экопарка, а через несколько дней они будуь эвакуированы в Экопарк Коваливка под Полтавой. 
 
Животных Фельдман Экопарка эвакуировали в Харьковский зоопарк Животных Фельдман Экопарка эвакуировали в Харьковский зоопарк
 
"Огромное спасибо нашим сотрудникам и волонтерам, не побоявшимся приехать и спасти животных из-под обстрелов, нашим коллегам, согласившимся их приютить, а также большому количеству наших друзей, оказавшим нам финансовою помощь и тем самым сделавшим возможной спасательную операцию! Эвакуация животных Экопарка, оказавшихся на линии огня, обязательно будет продолжаться, ведь каждое живое существо имеет право на жизнь", - сообщиди в Экопарке.
 
Источник:   Фельдман Экопарк
 Тэги:  экопарк, хоопарк, харьков
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