В Экопарке во время обстрела погиб подросток

Трагически закончилась операция по эвакуации буйволов из Фельдман Экопарка.
Трагедия произошла сегодня, 5 мая, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Фельдман Экопарка.
Во время эвакуации буйволов команда сотрудников экопарка и волонтёров попала под обстрел российских оккупантов.
Есть погибший - 15-летний парень. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных.
Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи.
Как сообщили в Экопарке, погибший подросток - уже шестая жертва из числа команды за время полномасштабного вторжения.
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