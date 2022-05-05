05.05.2022 13:43

В Экопарке во время обстрела погиб подросток

Трагически закончилась операция по эвакуации буйволов из Фельдман Экопарка.

Трагедия произошла сегодня, 5 мая, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Фельдман Экопарка.



Во время эвакуации буйволов команда сотрудников экопарка и волонтёров попала под обстрел российских оккупантов.



Есть погибший - 15-летний парень. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных.



Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи.



Как сообщили в Экопарке, погибший подросток - уже шестая жертва из числа команды за время полномасштабного вторжения.