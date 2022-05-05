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05.05.2022  13:42   Виталий Хиневич

«Укрзалізниця» сообщила о задержки поездов харьковского направления

Из-за поврежденной инфраструктуры железнодорожной компании, произошли сбои в графике движения поездов.

Укрзалізниця
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Сообщается, что после повреждения инфраструктурных объектов «Укрзалізниці» продолжаются сбои в графике движения поездов.
 
По состоянию на 13:25 5 мая из-за вражеских атак задерживается более 30 поездов. Время задержки в пути составляет от 50 минут до 11 часов.
 
Таким образом, задерживаются 6 поезда харьковского сообщения:
 
  • Ивано-Франковск — Харьков (+11:44);
  • Ужгород - Лозовая (+8:04 час);
  • Одесса — Харьков (+3:06 час);
  • Львов — Харьков (+2:54 часа);
  • Лозовая - Ужгород (+2:47 час);
  • Харьков - Трускавец (+2:31 час).

Напомним, вражеские обстрелы нанесли повреждения тяговым подстанция железнодорожной компании.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харьков
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