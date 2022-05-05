05.05.2022 13:42 Виталий Хиневич

«Укрзалізниця» сообщила о задержки поездов харьковского направления

Из-за поврежденной инфраструктуры железнодорожной компании, произошли сбои в графике движения поездов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».

Сообщается, что после повреждения инфраструктурных объектов «Укрзалізниці» продолжаются сбои в графике движения поездов.

По состоянию на 13:25 5 мая из-за вражеских атак задерживается более 30 поездов. Время задержки в пути составляет от 50 минут до 11 часов.

Таким образом, задерживаются 6 поезда харьковского сообщения:

Ивано-Франковск — Харьков (+11:44);

Ужгород - Лозовая (+8:04 час);

Одесса — Харьков (+3:06 час);

Львов — Харьков (+2:54 часа);

Лозовая - Ужгород (+2:47 час);

Харьков - Трускавец (+2:31 час).

Напомним, вражеские обстрелы нанесли повреждения тяговым подстанция железнодорожной компании.