05.05.2022 13:13 Рита Парфенова

Салтовку снова обстреливают: оперативная сводка на утро 5 мая

С утра 5 мая уже были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в течение суток оккупанты обстреливали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовку, Северную Салтовку. Враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии.

"Эти удары не прицельны, оккупант поражает жилищные массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может «прилететь» в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без необходимости крайне опасно", – предупреждает глава ХОВА.



4 мая в результате вражеских обстрелов Харьковщины получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб.



В области горячей точкой остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери.



Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению – так же враг потерпел поражение, отметил Синегубов.



"Мы ясно понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий по всем этим направлениям", - заявил глава ХОВА.