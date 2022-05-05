Салтовку снова обстреливают: оперативная сводка на утро 5 мая

С утра 5 мая уже были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в течение суток оккупанты обстреливали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовку, Северную Салтовку. Враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии.
"Эти удары не прицельны, оккупант поражает жилищные массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может «прилететь» в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без необходимости крайне опасно", – предупреждает глава ХОВА.
4 мая в результате вражеских обстрелов Харьковщины получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб.
В области горячей точкой остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери.
Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению – так же враг потерпел поражение, отметил Синегубов.
"Мы ясно понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий по всем этим направлениям", - заявил глава ХОВА.
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