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05.05.2022  13:01   Виталий Хиневич

Помощь Украине может оказать каждый желающий

В Украине заработала глобальная инициатива Президента Украины Владимира Зеленского.

Помощь Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что при поддержке Владимира Зеленского начала свою работу интернет платформа United24. 
 
Каждый желающий может внести свой вклад в победу и помочь медицинской системе Украины. Для этого нужно перейти на платформу United24 и внести благотворительный взнос в разделе «Гуманитарная и медицинская помощь».
 
Благотворительные взносы будут направлены на:
 
  • закупку лекарств и медицинских изделий, в том числе медицинского оборудования;
  • приобретение медицинского транспорта;
  • закупки другого медицинского обеспечения и восстановления работы учреждений здравоохранения, пострадавших в результате боевых действий.

Напомним, харьковским коммунальщикам передали спецоборудование из Германии.

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  помощь украине, зеленский, united24
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