Еврокомиссия готовит правовые акты для конфискации активов РФ в пользу Украины

Еврокомиссия рассматривает возможности передаче Украине замороженных активов страны агрессора.
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Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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