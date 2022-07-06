06.07.2022 17:45 Виталий Хиневич

Еврокомиссия готовит правовые акты для конфискации активов РФ в пользу Украины

Еврокомиссия рассматривает возможности передаче Украине замороженных активов страны агрессора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что Еврокомиссия готовит правовую основу для передачи замороженных активов россии Украине, для восстановления страны.

«Я думаю, что это дело справедливости – рассмотреть этот вопрос. Мы работаем над правовой основой, чтобы активы россии и частично активы олигархов могли использоваться для восстановления Украины», - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме этого она отметила, что конференция, которая прошла в Лугано, была очень успешной. В частности, она смогла совместить многие инициативы и сосредоточить их на реализации главных принципов восстановления Украины.

Стоит напомнить, что для восстановления Украины понадобится 750 млрд долларов.