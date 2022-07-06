    
Главная Новости Харькова Общество Еврокомиссия готовит правовые акты для конфискации активов РФ в пользу Украины
06.07.2022  17:45   Виталий Хиневич

Еврокомиссия готовит правовые акты для конфискации активов РФ в пользу Украины

Еврокомиссия рассматривает возможности передаче Украине замороженных активов страны агрессора.

Еврокомиссия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.
 
Сообщается, что Еврокомиссия готовит правовую основу для передачи замороженных активов россии Украине, для восстановления страны.
 
«Я думаю, что это дело справедливости – рассмотреть этот вопрос. Мы работаем над правовой основой, чтобы активы россии и частично активы олигархов могли использоваться для восстановления Украины», - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
 
Кроме этого она отметила, что конференция, которая прошла в Лугано, была очень успешной. В частности, она смогла совместить многие инициативы и сосредоточить их на реализации главных принципов восстановления Украины.
 
Стоит напомнить, что для восстановления Украины понадобится 750 млрд долларов. 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  помощь украине, лугано
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.05 Общество Помощь Украине может оказать каждый желающий
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 