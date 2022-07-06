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06.07.2022  18:12   Дмитрий Колоней

Харьковский автобус возвращается на обычный маршрут

Путь следования харьковской маршрутки изменится c четверга.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, путь следования автобуса №78 изменится c  четверга, 7 июля 2022 года.
 
Теперь автобус №78 будет будет курсировать по основному маршруту: пл. Конституции - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы.
 
Раньше автобус проезжал по ул. Динамовской, ул. Новгородской и пр. Науки.
Тэги:  маршрут, автобус, харьков
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