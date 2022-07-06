06.07.2022 18:53 Дмитрий Колоней
Как действовать при химической атаке жителям Харькова: советы специалистов
О веществах, которые могут применить и что делать в случае атаки, рассказали в Департаменте здравоохранения Харькова.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент здравоохранения, эксперты рассказали, какие вещества могут использоваться во время химической атаки и что следует делать в случае их применения против мирного населения.
При атаках хлором и аммиаком
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необходимо промыть глаза и кожу большим количеством воды не менее 15 мин.
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защитить органы дыхания противогазом или ватно-марлевыми повязками, смочив их водой или 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором) и уксусной/лимонной/соляной кислоты (при поражении аммиаком).
При атаке зарином необходимо
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Вывести потерпевшего из зоны поражения.
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Снять всю одежду в направлении с головы до ног (лучше срезать),
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Состричь пораженные химикатом волосы и ногти.
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Промыть глаза обычной водой или слабым 1% раствором соды, а загрязненную кожу - мыльным раствором или слабым раствором щелочи для обезвреживания яда.
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Если отравление случилось через рот, срочно промыть желудок.
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Немедленно обратиться за медицинской помощью.
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