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06.07.2022  18:53   Дмитрий Колоней

Как действовать при химической атаке жителям Харькова: советы специалистов

О веществах, которые могут применить и что делать в случае атаки, рассказали в Департаменте здравоохранения Харькова.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения, эксперты рассказали, какие вещества могут использоваться во время химической атаки и что следует делать в случае их применения против мирного населения. 
 

При атаках хлором и аммиаком

  1. необходимо промыть глаза и кожу большим количеством воды не менее 15 мин.
  2. защитить органы дыхания противогазом или ватно-марлевыми повязками, смочив их водой или 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором) и уксусной/лимонной/соляной кислоты (при поражении аммиаком). 
Как действовать при химической атаке жителям Харькова: советы специалистов
 
Как действовать при химической атаке жителям Харькова: советы специалистов
 
При атаке зарином необходимо
  1. Вывести потерпевшего из зоны поражения.
  2. Снять всю одежду в направлении с головы до ног (лучше срезать),
  3. Состричь пораженные химикатом волосы и ногти.
  4. Промыть глаза обычной водой или слабым 1% раствором соды, а загрязненную кожу - мыльным раствором или слабым раствором щелочи для обезвреживания яда.
  5. Если отравление случилось через рот, срочно промыть желудок.
  6. Немедленно обратиться за медицинской помощью. 

Как действовать при химической атаке жителям Харькова: советы специалистов

 

Тэги:  химическая атака, что делать, харьков
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