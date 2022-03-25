Что делать в случае химической атаки

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 25 марта Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.