25.03.2022 18:32 Дмитрий Колоней
Что делать в случае химической атаки
Департамент гражданской защиты населения ХОВА подготовил рекомендации для населения на случай, если оккупанты применят боевые ядовитые вещества.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьковскую областную военную администрацию, при получении сигнала «ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ» необходимо:
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плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
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заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
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включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;
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предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
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выключить бытовые приборы и газ.
При эвакуации:
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возьмите с собой аптечку.
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оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
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используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, лучше, 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
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осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу.
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не бегите,
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не касайтесь никаких предметов,
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не наступайте в лужи.
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не ешьте и не пейте ничего!
В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.
Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.
Отметим, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия может применить в России. Украине боевое ядовитое вещество зарин.
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