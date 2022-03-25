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25.03.2022  18:32   Дмитрий Колоней

Что делать в случае химической атаки

Департамент гражданской защиты населения ХОВА подготовил рекомендации для населения на случай, если оккупанты применят боевые ядовитые вещества.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковскую областную военную администрацию, при получении сигнала «ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ» необходимо:
 
  1. плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  2. заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  3. включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;
  4. предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  5. выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации:

  1. возьмите с собой аптечку.
  2. оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
  3. используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, лучше, 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
  4. осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу.
  5. не бегите,
  6. не касайтесь никаких предметов,
  7. не наступайте в лужи.
  8. не ешьте и не пейте ничего!

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.

Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.
 
Отметим, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия может применить в России. Украине боевое ядовитое вещество зарин. 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, химическая атака, харьков, украина
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