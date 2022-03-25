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25.03.2022  18:59   Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики восстановили водоснабжение в трех районах города

«Харьковводоканал» оперативно ликвидирует повреждения сетей холодного водоснабжения.


В Харькове коммунальщики восстановили водоснабжение в трех районах города
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, несмотря на крайне опасную ситуацию на улицах города, ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» выполняют заявки по устранению течи во всех районах. В частности, вчера, 24 марта 2022 года, бригады восстановили водоснабжение в Московском, Новобаварском и Шевченковском районах города.
 
По словам начальника службы внешних водопроводных сетей Слободского района комплекса «Харьковводоснабжение» Алексея Мацюка, специалисты подразделения делают все возможное, чтобы ликвидировать течи максимально быстро. 
 
«Прикладываем все усилия для того, чтобы как можно оперативней устранить произошедшее на водоводе повреждение. Порой приходится прибегать к нестандартным решениям, но самая главная наша задача заключается в том, чтобы харьковчане были с водой. И с этим заданием мы с честью справляемся, ведь в районе работают настоящие мастера», - подчеркнул Алексей Мацюк. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, коммунальщики, харьков, ремонт
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