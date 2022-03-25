Мемориальный комплекс Славы в Харькове обстреляли российские оккупанты (фото)

Российские оккупанты 24 марта с РСЗО обстреляли мемориальный комплекс Славы в Лесопарке.
Мемориальный комплекс Славы был открыт в 1977 году. Он увековечил память великого подвига советских солдат, которые боролись за нашу свободу и жизнь на земле. Именно здесь фашисты казнили десятки тысяч советских солдат, партизан, военнопленных и простых горожан.
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Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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