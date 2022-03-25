25.03.2022 19:08 Василий Голосный

Мемориальный комплекс Славы в Харькове обстреляли российские оккупанты (фото)

Российские оккупанты 24 марта с РСЗО обстреляли мемориальный комплекс Славы в Лесопарке.

Мемориальный комплекс Славы был открыт в 1977 году. Он увековечил память великого подвига советских солдат, которые боролись за нашу свободу и жизнь на земле. Именно здесь фашисты казнили десятки тысяч советских солдат, партизан, военнопленных и простых горожан.

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